من 20 يورو إلى 7 آلاف.. تضارب في إفادات نجل نجريرا عن قضية برشلونة

برشلونة ونجريرا قضية لن تُعرف حقيقتها إلا بنهاية التحقيقات

لن ينتهي مسلسل تسريبات قضية برشلونة وعائلة نجريرا حتى يصدر قرارًا من المحكمة؛ فآخر تلك التسريبات كانت عن تغيير نجل نجريرا إفادته حول قيمة المبلغ الذي تلقاه من برشلونة.

وتحقق الشرطة الإسبانية عن سبب تلقي إنريكيز نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية ونجله خابيير مبالغ مالية من نادي برشلونة على مدار سنوات.

وذكرت قناة لا سيكستا الإسبانية أن خابيير غير إفادته فقد أخبر وزارة الخزانة أنه تلقى 20 يورو نظير خدمته المقدمة لبرشلونة ثم بعد عام قال للشرطة أن تلقى بين 6 و7 آلاف يورو.

وبحسب القناة فإن نجل نجريرا قلل من شأن الفيديوهات التي نفذتها شركة والده لبرشلونة وقت إفادته لوزارة الخزانة، لكنه أدلى بإفادة مفصلة للشرطة.

ويُعتقد أن مدفوعات برشلونة لشركة نائب رئيس لجنة الحكام السابق وصلت إلى 7.5 مليون يورو على مدار سنوات.

وكان نجل نجريرا قد قال لوزارة الخزانة إنه كان يرافق الحكام عند لعب برشلونة مبارياته على أرضه، كما قدمت إحدى شركات والده لوكالة الضرائب تقريرًا عن نفقات حول هذه الخدمات بلغت 100 ألف يورو كما ذكرت صحيفة إل كونفيدينشال.