في يوم تتويجه على عرش باريس.. لفتة إنسانية من كيليان مبابي للأب المفجوع

كيليان مبابي كان لطيفًا جدًا ولم ينس إنسانيته في يوم تتويجه على عرش باريس

تخلى الفرنسي كيليان مبابي عن قميصه الذي كان شاهدًا على كسره الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بقميص باريس سان جيرمان لصالح لاعب بعينه؛ تبادل القمصان كان ربما لتخفيف ألم مهاجم نانت الفرنسي الذي فقد ابنته الشهر الماضي.

وفقد لاعب نانت، الكاميروني إجناتوس جاناجو، ابنته صاحبة الخمس سنوات منتصف شهر فبراير الماضي بعد مرضها.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن إجناتوس، 24 سنة، فوت الوداع الأخير مع ابنته فقد وصل الكاميرون متأخرًا بعد وفاتها رغم طيرانه إلى موطنه ليكون بجانبها وهي تحتضر.

وتبادل مبابي قميصه مع جاناجو، أمس السبت، بعدما سجل المهاجم الكاميروني هدف فريقه الثاني وسجل مبابي الهدف الرابع في فوز باريس 4-2 وهو الهدف الذي جعله يتربع على عرش الهدافين التاريخيين لنادي باريس سان جيرمان بـ201 هدفًا. تبادل ربما لتخفيف ما يمر به المهاجم الكاميروني من آلام.

وشارك كيليان مؤخرًا في عدد من الفعاليات الخيرية آخرهم مشاركته في بث مباشر في حملة لدعم ضحايا زلزال تركيا.