لم يعد "سوبر ستار".. انهيار قيمة إيدين هازارد السوقية!

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لا يعيش البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، فترة جيدة في حياته المهنية، بل ربما هي أسوأ فترة مرت عليه طوال مسيرته فقيمته السوقية انخضت لمبلغ زهيد.

وانتقل هازارد، 32 سنة، إلى ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 115 مليون يورو تقريبًا كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإسباني قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

خلال السنوات الماضية لم يقدم إيدين أي مردود مع ريال مدريد، بل غاب عن الفريق فترات طويلة بداعي الإصابة التي لازمته فترات طويلة.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية أن القيمة السوقية لهازارد على موقع ترانسفير ماركت تراجعت حتى وصلت إلى 5 ملايين يورو، في حين كانت وقت توقيعه لريال مدريد 150 مليون يورو.

ويتقاضى اللاعب البلجيكي 15 مليون يورو راتبًا سنويًا مع ريال مدريد؛ وهو ما يجعله أكثر اللاعبين تقاضيًا للرواتب في الليجا الإسبانية متفوقًا على زميله كريم بنزيما ونجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأنتوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويمتد عقد هازارد مع ريال مدريد حتى صيف 2024.