لم يتبرع فقط بالقميص .. مبابي يتواصل في بث مباشر لصالح ضحايا زلزال تركيا!

مبابي سيبذل كل ما في وسعه لإعادة الابتسامة لوجوه الأطفال

وعد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ببذل كل ما في وسعه لإعادة الابتسامة إلى وجوه الأطفال في تركيا بعد كارثة الزلزال التي وقعت هناك.

وضرب زلزال تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الماضي أسفر عن دمار هائل وعدد كبير من الضحايا ما زال يُحصى عددهم حتى الآن.

وتحدث مبابي في بث مباشر لحملة "كتف بكتف" التي ينظمها الاتحاد التركي وتحدث مع مقدم البرامج ومالك نادي هال سيتي، آجون إيليجالي وقال: "ما حدث مأساة عظيمة لا يمكن تخيلها. أجد صعوبة في استيعاب ما مر به الأتراك".

وتابع نجم منتخب فرنسا "لكن مهمتنا اليوم غير عادية بالنسبة لي. عالم كرة القدم سيجتمع لدعم تركيا. هذا البرنامج استثنائي بالنسبة لي وفخور كوني جزءًا منه. سأستخدم كل مجهوداتي لمساعدة الأطفال. كوني شخصًا يحاول دائمًا المساعدة فسأبذل كل ما في وسعي لتركيا أيضًا. أعتقد كل شيء سيكون أفضل لتركيا وأتمنى أن نعيد الابتسامة للعديد من الأطفال مجددًا".

وعقب البث نشر مبابي علم تركيا عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وتبرع مبابي وعدد من اللاعبين العالميين بقمصانهم لمزادات لصالح ضحايا الزلزال.