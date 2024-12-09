"إذا كان بإمكاني أن أقدم لك نصيحة".. ماريسكا يكشف "كيف أنقذه أنشيلوتي" قبل بداية الموسم

ماذا قال مدرب تشيلسي؟

كشف إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن النصيحة التي تلقاها من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.

وتولى ماريسكا قيادة تشيلسي في بداية موسم 2024-2025 بعد فترة ناجحة مع ليستر سيتي، حيث قاد الثعالب للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وسبق لماريسكا اللعب تحت قيادة أنشيلوتي خلال مسيرته الكروية في يوفنتوس (2000-2001)، علمًا بأنه التقى به في مواجهة الفريقين وديًا خلال فترة الإعداد في أغسطس 2024، حيث فاز ريال مدريد (2-1).

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وقال ماريسكا، في تصريح لـ"سكاي سبورتس": "عملت تحت قيادة كارلو عندما كنت لاعبًا، لذلك أعرف مدى جودته".

وأضاف: "في فترة الإعداد للموسم، أعطاني نصيحة تكتيكية، كنا نلعب بخط دفاع متقدم، فقال لي: «إذا كان بإمكاني أن أقدم لك نصيحة، فأخر الخط، لأنه متقدم للغاية»".

ويقدم ماريسكا نتائج مميزة مع تشيلسي هذا الموسم، حيث جمع البلوز 31 نقطة من 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتلون المركز الثاني في جدول الترتيب.