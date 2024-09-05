"الأمر كان صعبًا" .. ناتشو يكشف "اللحظة المصيرية" التي اختار فيها السعودية عن فريق حياته!

لحظة مصيرية لناتشو حسم فيها انتقاله إلى القادسية....

كشف ناتشو، لاعب نادي القادسية، عن كواليس انتقاله إلى الفريق السعودي، ومتى حسم قراره بترك ريال مدريد، بعد مسيرة امتدت أكثر من 23 عامًا.

وكان ناتشو قد انضم إلى القادسية، في فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

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وقال ناتشو في تصريحات لقناة الدوري الإسباني الرسمية: "تحدثت مع القادسية بشأن انتقالي، قبل بضعة أشهر ولكن لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى نهاية الموسم، الأسابيع التي سبقت اتخاذي القرار لم تكن سهلة".

وتابع: "لقد حدث هذا في منتصف بطولة اليورو، وكان الأمر صعبًا لأنه يعني أن أترك نادي حياتي، كنت أفكر في الأمر بعناية شديدة، أنا متحمس للغاية لمشروع القادسية، إنه مشروع جديد مع نظرة مستقبلية أشعر أنني يمكنني المساهمة فيه بخبرتي".

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وأضاف: "السعودية تعاملنا بشكل جيد للغاية، أنا وعائلتي سعداء للغاية، كنت بحاجة إلى تجربة مختلفة تمامًا عن تلك التي عيشتها طيلة حياتي، وها أنا ذا في بلد جديدة وثقافة جديدة".

وعن رأيه في الدوري السعودي، قال ناتشو: "في السنوات الأخيرة تطور بشكل كبير وانضم لاعبين على أعلى مستوى، سيكون موسمًا صعبًا على الجميع".