"اللعنة".. مويس "سعيد جدًا" برحيل كلوب عن ليفربول!

"أسرع وابتعد يا يورجن"

تحدث ديفيد مويس مدرب وست هام، عن رحيل يورجن كلوب المعلن بنهاية الموسم الجاري عن ليفربول، وذلك عقب نهاية مباراة الفريقين اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول مع مضيفه وست هام بنتيجة (2-2) في افتتاح الجولة 35 من البريميرليج، حيث سجل للريدز أندي روبرتسون (48)، ولاعب وست هام توماس سوتشيك بالخطأ في مرماه (65)، فيما أحرز جارود بوين (43) وميكاييل أنطونيو (77) ثنائية أصحاب الأرض.

وقال مويس، في مؤتمر صحفي اليوم: "اللعنة.. سأكون سعيدًا جدًا برحيله، أسنانه مشرقة جدًا، لقد كان هائلًا بالنسبة لليفربول".

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وأتم: "إنه الأب هناك، وقد تمكن من السيطرة على نادٍ كبير، أسرع وابتعد يا يورجن! (ما أثار ضحك الحضور)".

وأعلن يورجن كلوب الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، لينهي رحلة استمرت نحو 9 سنوات، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة (باستثناء الدوري الأوروبي).