بعد موقف ريال مدريد من قضية التحكيم .. بيريز يقاطع الكلاسيكو

رئيس ريال مدريد يغيب عن الكلاسيكو اليوم في كامب نو

لن يحظى نادي ريال مدريد بدعم رئيسه فلورنتينو بيريز أمام غريمه برشلونة في الكلاسيكو على كامب نو؛ فالعلاقات المتوترة ربما ستغيبه عن مواجهة اليوم.

ويحل ريال مدريد، اليوم الأحد، ضيفًا على برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني في مباراة لحساب الجولة 26 من البطولة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن غياب بيريز مُرجح اليوم عن الكلاسيكو بعد توتر العلاقات بين الناديين في الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة فإن الغياب ربما رد من رئيس ريال مدريد على قرار رئيس برشلونة بإلغاء الغداء التقليدي بين الرئيسين قبل المباراة. كما يعتقد بيريز أنه وفريقه سيحظيان باستقبال فاتر ومشحون من قِبل جماهير ملعب كامب نو.

واتخذ لابورتا قراره يوم الإثنين الماضي بعد إعلان ريال مدريد بشكل مفاجئ للنادي الكتالوني انضمامهم للمدعين في قضية برشلونة وإنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق الذي يُتهم برشلونة بدفع مبالغ له غير معروف سببها.

حضور بيريز وغداء اليوم كان سيقلل من حدة التوتر الأخير بين رئيسي الناديين لكنه لن يحدث؛ ربما لينهي فترة من الوفاق الكبير بين جوان وفلورنتينو خاصة ما يتعلق ببطولة السوبر ليج واتحادهما في وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي" يويفا" وباقي الاتحادات المحلية.