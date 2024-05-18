إلى جانب مبابي.. لاعب مدريدي في ورطة بسبب الأولمبياد!

ماذا ينتظر هنري؟

يواجه المنتخب الفرنسي تحت 23 عامًا، بقيادة المدرب تييري هنري، معضلة كبرى بشأن اختيار قائمة الفريق في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الثنائي كيليان مبابي وأنطوان جريزمان على رأس المرشحين للانضمام لقائمة الديوك في الأولمبياد، لكن انضمامهما سيواجه عقبات كبيرة.

وأضافت: "هذا الأمر يعد بمثابة أزمة كبيرة للثنائي، خاصة بعد مشاركتهما في أكثر من 50 مباراة هذا الموسم، علمًا بأنهما سيخوضان بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا قبل الأولمبياد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "ريال مدريد (الذي يتوقع أن يعلن صفقة مبابي خلال أيام) وأتلتيكو مدريد (فريق جريزمان) قد يواجهان مشكلة تؤثر على الموسم المقبل بأكمله".

ولفتت إلى أن الموسم المقبل سيكون أكثر ازدحاما من أي وقت مضى، خاصة في وجود اليورو والأولمبياد إلى جانب مونديال الأندية بشكلها الجديد، وزيادة مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأخطر ريال مدريد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأنه لن يسمح للاعبيه بخوض الأولمبياد الموسم المقبل، وذلك يتعلق بالثلاثي "فيرلاند ميندي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا".