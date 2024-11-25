أول تعليق من فينيسيوس بعد الإصابة.. وتحديد مدة غيابه عن المباريات

ماذا قال نجم الريال؟

بعث فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة إلى جماهير ناديه بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال مواجهة ليجانيس أمس الأحد بالدوري الإسباني.

ورغم مشاركته في المباراة كاملة أمام ليجانيس (3-0) ضمن الجولة 14 من الليجا، اشتكى اللاعب البرازيلي من آلام عقب صافرة النهاية.

وأعلن ريال مدريد إصابة فينيسيوس "في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى"، دون أن يكشف عن مدة غيابه المتوقعة.

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وقال النجم البرازيلي، في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "جدول المباريات مجنون، سأبدأ رحلة التعافي".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فينيسيوس سيغيب عن المباريات لمدة شهر تقريبًا بشكل مبدئي، علمًا بأنه يسعى للتواجد في نهائي كأس القارات للأندية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المتوقع غياب فينيسيوس عن مواجهات ليفربول وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب صدامات خيتافي وأتلتيك بيلباو وجيرونا ورايو فاييكانو في الليجا.