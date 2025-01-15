انتكاسة لنجم ريال مدريد.. الاتحاد الفرنسي يتجاهل طلب مبابي ضد باريس سان جيرمان

ما مصير القضية؟

تجاهل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طلب محامية كيليان مبابي نجم ريال مدريد بإحالة نزاعه مع باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

و يطالب مبابي بمبلغ 55.4 مليون يورو في رواتب ومكافآت غير مدفوعة، بعدما أصدرت الهيئة القضائية للدوري الفرنسي (LFP) حكمًا بدفع المبلغ للاعب الذي انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مجانًا بعد انتهاء عقده مع "بي إس جي".

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "مبابي كان يترقب حكمًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدين باريس".

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وأضافت: "في الأسبوع الماضي، اتصل الممثلون القانونيون لمبابي بالاتحاد الفرنسي، لطلب تحويل القضية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وواصلت: "لكن الاتحاد الفرنسي لم يرسل الوثائق اللازمة، وتجاهل طلب مبابي، لذلك قرر الاتحاد الأوروبي عدم نظر القضية، ما يجنّب الفريق الباريسي أي عقوبات".

وختمت: "جاء تجاهل الاتحاد طلب مبابي في انتظار حكم من محكمة باريس، وهي الهيئة التي لجأ إليها مسؤولو سان جيرمان للحكم بعدم إلزامية قرارات هيئتين مختلفتين من رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين التي أيَّدت كيليان مبابي".

وأدى النزاع إلى تصعيد العلاقة بين مبابي والنادي، حيث اتهم مبابي النادي بعدم دفع رواتبه ومكافآته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في عقده وذلك بعد قراره بعدم تمديد عقده مع النادي.

ورغم أن باريس سان جيرمان نفى الادعاءات واستعرض القضية أمام المحكمة القضائية في باريس، إلا أن الهيئة القضائية للدوري الفرنسي أصدرت حكماً بدفع المبلغ المطالب به.