خوف غير مبرر .. كاسترو يخاطر بالنصر أمام العين والحل الآمن بين يديه!

أزمة ثقة من إدارة العالمي تحاصر الفريق

تسيطر حالة من الجدل على موقف الحارس نواف العقيدي، من تمثيل النصر خلال مباراة العين الإماراتي، المقررة بعد غدٍ الإثنين على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، تعافى من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، وسيكون مؤهلًا لحماية عرين العالمي في مواجهة العين.

وأسعد هذا الخبر، البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، الذي كان في مأزق كبير بسبب غياب الحارسين وليد عبد الله وراغد النجار للإصابة، بينما لديه مخاوف كبيرة من الاستعانة بالحارس نواف العقيدي في ظل إيقافه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان عدة خبراء، قد أكدوا أن النصر من حقه الاستعانة بالعقيدي في المباريات الآسيوية، لأن الإيقاف من قبل اتحاد الكرة السعودي يقتصر على المسابقات المحلية فقط، وهو ما ذكره الخبير القانوني أحمد الأمير، مؤكدًا أن حارس النصر من حقه اللعب أمام العين وهو ما تكفله قوانين الاتحاد الآسيوي.



ورغم ذلك ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لويس كاسترو وإدارة النصر لن يستعينوا بالعقيدي رغم هذه التأكيدات في قائمة النصر لمباراة العين، خوفًا من المخاطرة ودخول النادي في أزمة قانونية تهدد بخسارته للمباراة.

وأشارت إلى أن التدريبات الأخيرة للنصر، كشفت أن كاسترو يفاضل بين الحارسين محمد العتيبي وفارس أفندي، ليكون أحدهما البديل الأول لأوسبينا في المباراة الآسيوية.