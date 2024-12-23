ليس فقط تشافي.. أرقام فليك الكارثية مع برشلونة تتجاوز كومان وسيتين!

المدرب الألماني يواجه كابوسًا..

سقط الألماني هانز فليك مدرب برشلونة في سلسلة من الأرقام السلبية مع النادي الكتالوني، بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد أول أمس السبت بالدوري الإسباني.

وبعد تحقيق 7 انتصارات متتالية في مطلع الليجا، كثاني أفضل بداية في تاريخ البارسا بالمسابقة، تداعى الفريق في المباريات الأخيرة، ليتلقى الهزيمة الخامسة بعد نهاية الدور الأول.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن "فليك حقق نسبة هزائم بلغت 26% من المباريات في الليجا، ليتجاوز سجل رونالد كومان وكيكي سيتين وتشافي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "خسر تشافي هيرنانديز 5 مباريات فقط من إجمالي 38 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وهي نفس عدد المباريات التي خسرها فليك بالفعل في الدور الأول فقط".

وختمت: "خلال ولاية تشافي -من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024- خسر 15% من مبارياته في الدوري، أما كيكي سيتيين (2019-20) فخسر 16%، ورونالد كومان (2020-22) خسر 21% (جميعهم أفضل من فليك)".