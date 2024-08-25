“سنرى”.. فان دايك يعلق على تأخر عرض ليفربول للتجديد!

عقد فان دايك مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الحالي...

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أنه في الوقت الحالي لا يفكر في تجديد عقده مع الريدز، وكل تركيزه منصب على مساعدة الفريق في الموسم الحالي.

وينتهي عقد المدافع الهولندي، مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يوقع فان دايك على عقده الجديد مع الريدز حتى الآن، وكان جزءًا من تشكيلة المدرب أرني سلوت، التي حققت فوزها الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد التغلب على برينتفورد.

وقال فان دايك في تصريحات عقبت اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا هادئ للغاية، أريد أن ألعب أفضل موسم لي مع ليفربول مرة أخرى، أريد أن أكون مهمًا لهذا النادي".

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وتابع: "في العام المقبل سنرى ما سيحدث، حتى الآن لم تحدث أي تغييرات في وضعي ولكني هادئ للغاية بشأن ذلك، ولا يوجد أي سبب يدفعني للتفكير في شيء آخر، لدي موسمًا لألعبه وأتمنى أن يكون ناجحًا".

جدير بالذكر أن مباراة ليفربول، وبرينتفورد كانت المباراة رقم 100 للمدافع الهولندي مع ليفربول، لم يخسر فيهم إلا مباراتين إذ فاز في 82 مباراة، وتعادل في 16 مباراة.