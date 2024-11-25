ما مصير النجم المصري؟

تتواصل تداعيات القنبلة التي فجرها المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بأنه "لم يتلق أي عرض للتجديد حتى الآن، ورحيله بات أقرب من بقائه في النادي الإنجليزي".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، علمًا بأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينضم إليه مجانًا بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال صلاح في مقابلة عقب تسجيله هدفين في الفوز على ساوثامبتون مساء أمس الأحد: "أنا محبط (من الإدارة)، لا أعرف ما سيحدث، لكن الأمر ليس بيدي ولا بيد الجماهير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثار تصريح صلاح حالة من القلق لدى جماهير النادي الإنجليزي، التي عبرت عن غضبها في تعليقات على إعلان النادي إقامة حفل للمغنية الأمريكية لانا ديل راي في أنفيلد يوم 28 يونيو المقبل.

وكتب أحد المشجعين على منصة إكس: "هل يمكنها اللعب كجناح أيمن إذا لم تقدموا لمو عقده"، وأضاف آخر: "هذا جميل (الحفل)، لكن ماذا عن تقديم عقد جديد لمو صلاح"، وزاد ثالث: "فقط قدموا لصلاح عقده".

ولم يبد مشجع آخر باسم "Twyzted" أي اهتمام بأخبار الحفل، وإنما علق: "أين الإعلان عن عقود جديدة لصلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد".