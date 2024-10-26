قبل شهر ونصف من مواجهة برشلونة.. دورتموند يحسم موقف مدربه!

بوروسيا دورتموند يحسم مستقبل مدربه...

حسمت إدارة بوروسيا دورتموند، مستقبل نوري شاهين، المدير الفني للفريق، في ظل تراجع نتائج الفريق الألماني، وسط الأنباء التي انتشرت حول رحيله خلال الفترة القادمة.

وتلقى بوروسيا دورتموند، هزيمتين في آخر مباراتين له، الأولى أمام ريال مدريد بخماسية في دوري أبطال أوروبا، ثم سقط أمام أوجسبورج، بهدفين مقابل هدف، صباح اليوم السبت في الدوري الألماني.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن إدارة بوروسيا دورتموند، متمسكة بالمدرب نوري شاهين، ولم يناقش مستقبله داخل اجتماعات الإدارة.

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ومن جانبه قال سباستيان كيل المدير الرياضي للفريق الألماني في تصريحات لشبكة "سكاي": "الجميع مسؤول عن النتائج، نحن نرى المدرب يعمل بكل جهد وبدقة في التدريبات".

وتابع: "في النهاية الأمر متروك للاعبين الكبار عليهم حل الأمر داخل الملعب، المدرب لديه ثقتنا، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للفوز في المباراة القادمة".

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند، يستعد لمواجهة فولفسبورج، مساء الثلاثاء القادم، ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من كأس ألمانيا.