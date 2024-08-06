بسبب سوء الطعام والإقامة.. قرار من مدرب إسبانيا قبل مواجهة فرنسا في نهائي الأولمبياد

دي لا فوينتي في النهائي

قرر سانتي دينيا، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، مغادرة الفريق القرية الأولمبية، والانتقال إلى أحد الفنادق، قبل مواجهة فرنسا، في نهائي دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، "إسبانيا ستواجه فرنسا في باريس، بعد مغامرتها الأولمبية في بوردو وليون ومارسيليا، لذا قرر المدرب نقل البعثة إلى أحد الفنادق، من أجل تجنب صعوبات القرية الأولمبية".

وأضافت: "هناك العديد من الرياضيين الذين اشتكوا من سوء الطعام، وانخفاض مستوى جودته، وعدم الحصول على راحة جيدة في أماكن السكن".

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ومن المقرر أن يحضر المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لويس دي لا فوينتي مواجهة نهائي الأولمبياد المقررة على ملعب حديقة الأمراء يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن دي لا فوينتي الذي توّج الشهر الماضي بلقب يورو 2024 مع لاروخا، كان قد قاد منتخب إسبانيا الأولمبي في طوكيو 2020، وحصد الميدالية الفضية.