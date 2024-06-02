بعد تتويجه بدوري الأبطال.. ساوثجيت يطلب "شيئًا واحدًا" من بيلينجهام قبل اليورو

"نحن بحاجة إلى رؤيته"

أشاد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، بنجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام، المتوّج بدوري أبطال أوروبا أمس السبت في ملعب ويمبلي.

وقال ساوثجيت، في تصريحات لوسائل الإعلام: "أهم شيء بالنسبة له هو الراحة والتعافي، بالنسبة لجود والفريق، يجب التعافي والتوقف نفسيا، لقد لعب حتى النهاية، إنه محترف للغاية وسيتدرب بدنيا، لكننا بحاجة إلى رؤيته قبل يوم السبت المقبل (معنا)".

وأضاف: "لديه وقت يقضيه مع عائلته ويصفي رأسه، يتعلق الأمر باللياقة الذهنية، إنه مثقل وعليه أن يكون مع المجموعة في أسرع وقت ممكن".

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ويستعد منتخب الأسود الثلاثة لخوض بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، حيث يخوض أولى مبارياته ضد صربيا يوم 16 يونيو الجاري.

وشارك صاحب الـ20 عامًا في 42 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد، سجل خلالها 23 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، وتمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر المحلي.