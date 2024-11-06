زوجة فالفيردي تهاجم أنشيلوتي.. والمدرب الإيطالي يرد بكلمات واضحة

ماذا قالت؟

شنت مينا بونينو، زوجة فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد هجومًا على مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد خسارة ريال مدريد (3-1) أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

واستبدل أنشيلوتي اللاعب الأوروجوائي بين شوطي المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو أمس الثلاثاء، بينما كان الفريق الملكي خاسرًا (2-1)، وأشرك إدواردو كامافينجا بدلًا منه.

وقالت مينا في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس: "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي إلى السجن، متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحا؟"، قبل أن تحذف ما كتبت، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسُئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عن كلمات زوجة فالفيردي، فعلق: "من الصعب إبداء رأي حول ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي".

وختم: "قررت استبدال فالفيردي لأنه لم يكن في كامل لياقته، وكان يعاني من بعض المشاكل في الظهر، لم يكن لائقًا بدنيًا 100%".

بهذه الهزيمة، يحتل ريال مدريد المركز 17 في جدول الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط من 4 مباريات (فوزين وهزيمتين)، متقدمًا على ميلان (18) بفارق الأهداف.