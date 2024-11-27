ما خطة النجم الإسباني؟

ما زال نجم الكرة الإسبانية سيرخيو راموس يبحث عن وجهة جديدة، منذ الرحيل عن إشبيلية في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده.

كان من المتوقع أن ينتقل راموس إلى أحد الأندية بشكل فوري في بداية الموسم، لكن ذلك لم يحدث ليبقى دون نادٍ طوال هذه الشهور.

وحسب "TEAMtalk"، فإن نيوكاسل يونايتد على استعداد لتقديم عقد لمدة 18 شهرًا للنجم الإسباني البالغ من العمر 38 عامًا.

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ولم يلعب راموس مطلقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا قد يكون ذلك أحد أحلامه قبل الاعتزال، ومع ذلك "ستكون مفاجأة كبيرة إذا ذهب إلى نيوكاسل".

وارتبط اسم راموس في الأسابيع الماضية بالعودة من جديد إلى ريال مدريد، بعد إصابة إيدر ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، لكن النادي الملكي حسم الجدل، وقرر "البحث عن مدافع جديد".

وذكرت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "استبعد أي فرص لعودة اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، والذي رحل قبل سنوات بعد خلاف حول تجديد عقده".