إذا جاء بايرن ميونخ حضر التخاذل .. ليلة جديدة سيئة لليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا!

بايرن ميونخ يقف أمام طموحات ليونيل ميسي

تستمر معاناة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أمام نادي بايرن ميونخ؛ بعدما خسر مع فريقه على ملعبهم حديقة الأمراء، يوم الثلاثاء بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل باريس في تحقيق نتيجة إيجابية بوجود الثلاثي نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني. مبابي كان قريبًا من التسجيل لكنه أضاع كرة قدمها له زميله ميسي الذي أضاع هو الآخر فرصة خطيرة للتعادل.

لمس ميسي الكرة 78 مرة وبلغت دقة تمريراته خلال هذه المباراة 88.9% فيما كانت نسبة الأهداف المتوقعة له 0.24. لكنه لم يسدد بين الثلاث خشبات أي تسديدة. اللاعب المخضرم فاز بـ 9 من 15 تدخلًا مع لاعبي بايرن لكنه فقد تمركزه 17 مرة.

وواجه ليو بايرن اليوم لأول مرة بعد خسارته منهم 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال 2020 حينما كان يلعب لبرشلونة.

لا يسجل ميسي كثيرًا في بايرن فخلال 8 مواجهات، بما فيهم مباراة اليوم، سجل 4 أهداف في مباراتين بواقع هدفين كل مباراة والطريف أن في المناسبتين أكمل فريقه، برشلونة وقتها، وتوج بدوري الأبطال.

وخسر قائد الأرجنتين أمام بايرن في 5 مناسبات مقابل فوزين لفريقه وتعادل وحيد.