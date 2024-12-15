"أنت لست الرجل الذي كنت عليه".. توقعات باستقالة جوارديولا من مانشستر سيتي

ماذا قال المدرب السابق؟

ادعى ستيوارت بيرس، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، أن المدرب بيب جوارديولا قد يستقيل من قيادة السيتيزنز إذا واصل الفريق أداءه السيئ.

ويواجه جوارديولا ضغوطًا متزايدة، في ظل انهيار نتائج الفريق هذا الموسم، رغم النجاح المذهل الذي حققه، بما في ذلك حصد لقب البريميرليج 6 مرات (4 منها متتالية)، والفوز باللقب الأول في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا".

وقال بيرس، في تصريح لـ"talksport": "يمكنني أن أرى جوارديولا مستقيلًا من منصبه كمدرب لمانشستر سيتي بعد أكثر من 8 سنوات في القيادة".

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وأضاف: "إنها وظيفة، يجب أن تسعى للسعادة في مكان العمل، وقد يلجأ إلى أحد أفراد أسرته المقربين الذين قد يقولون له: بيب، هيا الآن، أنت لست الرجل الذي كنت عليه من قبل، هل حان الوقت للابتعاد؟".

وواصل: "يعاني الجميع في حياتهم من الضغوط. ضغوط لتسديد الرهن العقاري، ضغوط خارجية، أياً كانت الضغوط هناك عدد لا يحصى منها. في كرة القدم، تحمل آمال وأحلام الآلاف من الأشخاص".

جاءت تصريحات بيرس بعد يومين فقط من اعتراف جوارديولا نفسه بأنه سيكون في خطر الإقالة إذا استمر سوء أداء الفريق.