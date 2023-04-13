قد تصل لطرده من بايرن! عقوبات قوية بانتظار ساديو ماني بعد ضربه ليروي ساني

أزمة ماني وساني تؤرق إدارة بايرن ميونخ

لم يستفق بايرن ميونخ من الهزيمة أمام مانشستر سيتي حتى هزت النادي البافاري أزمة ضرب السنغالي ساديو ماني لزميله الألماني ليروي ساني الذي حاول تخبئة وجهه أمام الكاميرات في حين يُنتظر تلقيه اعتذارًا من زميله المهدد بعقوبات قوية.

وخسر بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة من مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقالت صحيفة بيلد إن عقب المباراة اندلع شجار بين ماني وساني، لأن النجم السنغالي لم يعجب بالطريقة التي كلمه بها ليروي الذي هاجمه ساني وضربه في وجهه قبل أن يفرق زملاؤهما فيما بينهما، ويُطرد ماني من غرف خلع الملابس.

وقالت "ذي أثليتيك" إن ساني كان وجهه ملطخًا بالدماء لأن شفتيه جُرحتا؛ وهو ما حاول تخبئته وهو في طريقة لحافلة الفريق بعدها بيوم لكن حساب على تيك توك التقط فيديو له وانتشر سريعًا.

ومن جهتها ذكرت شبكة سكاي سبورت الألمانية أن ماني وصل لمركز تدريبات بايرن صباح اليوم الخميس وظهر مبتسمًا. في الوقت الذي ناقشت فيه إدارة بايرن عددًا من المقترحات أمس منها الغرامة أو الإيقاف أو التخلي عن اللاعب الذي من المتوقع أن يعتذر لزميله أمام باقي زملائه في مران اليوم.

وكانت تقارير قد انتشرت أمس عن أن مستقبل ماني مع الفريق البافاري انتهى وبأنه سيغادر الفريق، الذي انضم له من ليفربول الصيف الماضي، بنهاية الموسم.