فيديو | اكتفى بكلمتين.. رسالة "صارمة" من بيلينجهام أثناء احتفاله بالهدف القاتل في شباك سلوفاكيا!

ماذا فعل نجم إنجلترا؟

لم يكن جود بيلينجهام سعيدًا أثناء احتفاله بالهدف الغالي الذي سجله في شباك سلوفاكيا بالدقيقة 90+4، والذي أنقذ منتخب إنجلترا من الخروج المبكر من كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وكان المنتخب الإنجليزي على أعتاب الخروج من اليورو، لولا مقصية بيلينجهام التي اتجهت بالمباراة إلى الوقت الإضافي، وتمكن هاري كين في الدقيقة الأولى من تسجيل هدف الفوز (91).

وبدا بيلينجهام غاضبًا أثناء احتفاله بالهدف، إذ لم تظهر أي ابتسامة على وجهه أثناء الاحتفال، واكتفى بنظرة تحدٍ واضحة، مع الصراخ بعبارة "من أيضًا؟".

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وعقب المباراة قال بيلينجهام في تصريحات صحفية: "أعرف ما يمكنني تقديمه في مثل هذه اللحظات، بغض النظر عما يقوله الناس، لقد فعلت ذلك هذا العام مع ريال مدريد وقمت بذلك من قبل مع إنجلترا، أنا سعيد فقط بمساعدة الفريق، تحدث الناس كثيرًا، وفي بعض الأحيان يتعين عليك أن تأخذ الأمر على محمل شخصي".

يشار إلى أن بيلينجهام سجل 6 أهداف حاسمة هذا الموسم في الوقت بدل الضائع، 4 منها جلبت الانتصار لريال مدريد، و2 لصالح إنجلترا.

ويضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مع نظيره السويسري في ربع نهائي اليورو، بعدما تمكن الأخير من اجتياز عقبة إيطاليا أمس السبت بثنائية نظيفة.