بـ"الثوب السعودي ورسالة حماسية" .. بيريجوين يفاجئ جماهير الاتحاد والكشف عن مدة عقده

بيرجوين يوقع عقود انضمامه للاتحاد بالثوب السعودي...

وقع ستيفن بيرجوين، عقود انضمامه إلى نادي الاتحاد بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووصل بالفعل إلى مقر النادي في المملكة العربية السعودية.

ونشر العميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تغريدة مساء اليوم الخميس كشف فيها عن وصول اللاعب إلى مقر النادي، وتوقيعه على العقد الذي يستمر لمدة ثلاثة أعوام.

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وتواجد اللاعب الهولندي، رفقة دمينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، أثناء توقيع العقود، ومن جانبه أبدى أوليفيرا ترحيبه باللاعب صاحب الـ 26 عامًا.

ومن جانبه ارتدى بيرجوين، الثوب السعودي التقليدي، أثناء توقيع العقود وشدد على سعادته بالتواجد مع نادي الاتحاد، وشكر الجماهير على الترحيب الكبير الذي حصل عليه، ووعدهم بأنه سيكون سببًا لسعادتهم وينتظر بفارغ الصبر مشاهدتهم على ملعب الجوهرة المشعة.

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جدير بالذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة الوحدة، مساء يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن، بعد الفوز بأول مباراتين في الموسم.