بعد برشلونة .. جمهور آينتراخت فرانكفورت يثير الشغب قبل لقاء نابولي

اعتقال عدد من مشجعي آينتراخت فرانكفورت بعد الاعتداء على جماهير نابولي

لم ينقطع الصخب المصاحب لاسم جماهير آينتراخت فرانكفورت الألمانية؛ هذه المرة اسمهم يرتبط بجماهير نابولي الموجودة بكثرة في ألمانيا.

ويستضيف آينتراخت اليوم الثلاثاء فريق نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة بيلد وإل ماتينو فإن 9 من جماهير آينتراخت أُلقي القبض عليهم بعد اعتدائهم على بعض من جماهير نابولي.

ووفقًا للتقارير فإن 3 مشجعين أصيبوا لكنها إصابات غير خطيرة، كما بُلغ عن اعتدائين في مكانين مختلفين.

ويزداد قلق الشرطة الألمانية مع عقد توأمة بين جماهير آينتراخت وأتالانتا الإيطالي التي لديها علاقة متوترة جدًا مع جماهير نابولي.

وارتحل عدد كبير من جماهير نابولي خلف فريقهم إلى ألمانيا، غم عدم وجود تذاكر معهم ما يُنذر بخطر احتكاكات أكثر مع جماهير الفريق المستضيف.

وكانت جماهير آينتراخت قد سببت قلقًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خاصة الموسم الماضي بعد ترحالها الكبير خلف فريقها الذي توج بلقب الدوري الأوروبي.

وارتحل ما يقارب 30 ألف من مشجعي النادي الألماني إلى كتالونيا خلال مواجهتهم الموسم الماضي في الدوري الأوروبي وسط أجواء صاخبة وشرائهم لتذاكر من حصة برشلونة من مشجعي الفريق الكتالوني الذين ظهروا وكأنهم أقلية في ملعبهم.