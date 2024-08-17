غياب جديد في صفوف برشلونة .. استبعاد جوندوجان من قائمة لقاء فالنسيا

بداية ليست سهلة للبلوجرانا في معقل الخفافيش

أعلن برشلونة غياب النجم الألماني إلكاي جوندوجان عن افتتاحية لقاءات الموسم للفريق في الليجا ضد فالنسيا مساء السبت.

وسيغيب عن برشلونة داني أولمو لعدم الجاهزية ضد الخفافيش بحسب تصريحات هانز فليك، مدرب الفريق، بالمؤتمر الصحفي الجمعة، ولكن سيكون بيدري حاضراً عقب تعافيه من الإصابة.

ونشر برشلونة قائمة الفريق المسافرة إلى فالنسيا صباح اليوم، وشهدت غياب صانع الألعاب الألماني الذي كان تعرض للإصابة في الخسارة الودية الأخيرة ضد موناكو بلقاء "جوان جامبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت "موندو" إن استبعاد جوندوجان لا يعني تفاقم إصابته أو كونها خطيرة، ولكن إجراء احترازي ليس أكتر، عكس أولمو الغائب بحسب التقرير لعدم قدرة النادي على تسجيله بعد رسمياً.

وفي سياق متصل، يغيب أيضاً ميكايل فايي وفيتور روكي في ظل خروجهما من الحسابات، ولكن يحضر إينيغو مارتينيز وباو فيكتور بعد أن قام النادي بتسجيلهم في الساعات الأخيرة رسمياً بالقائمة.