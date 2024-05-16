استبعد نجمي بايرن ودورتموند .. ناجلسمان يعلن قائمة ألمانيا الأولية في يورو 2024

27 لاعباً وقع عليهم الاختيار

أعلن مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان في مؤتمر صحفي الخميس عن القائمة الأولية للمانشافت في يورو 2024 الشهر المقبل بالبلاد.

وبدأ المانشافت على مدار الأيام الماضية في الإعلان تباعاً عن اللاعبين المستدعين، دون الكشف عن القائمة بشكل كامل حتى عصر الخميس في بيان رسمي قبيل مؤتمر المدير الفني الشاب.

وكانت أبرز المفاجآت استمرار استبعاد الثنائي ماتس هوملز، مدافع بوروسيا دورتموند، رغم بلوغ ناديه نهائي دوري الأبطال وتألقه في نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان، ونجم بايرن ميونخ المخضرم ليون جوريتسكا.

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ومن الاختيارات التي أثارت الحديث وجود نيكو شلوتيربيك، شريك هوملز في دفاع دورتموند، رغم عدم اختياره مؤخراً من قبل ناجلسمان، وأيضاً مدافع شتوتجارت فالديمار أنتون، بالإضافة إلى تواجد أربعة حراس للمرمى في صورة مانويل نوير، أليكساندر نوبل، مارك أندريه تير شتيجن، وأوليفر باومان.

وضمت القائمة المعلنة 27 لاعباً، مما يعني استبعاد لاعب واحد على الأقل قبل إرسال القائمة النهائية في ظل رفع يويفا العدد المسموح للاعبين في قائمة كل فريق باليورو المقبلة إلى 26 لاعباً.