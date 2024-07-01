تطور جديد في الميركاتو

حسم مانشستر يونايتد موقفه من التعاقد مع نجم برشلونة رونالد أراوخو من أجل تعزيز خط دفاعه في الموسم المقبل، بعد الاهتمام باللاعب على مدار الموسمين الأخيرين.

ونقل موقع "فوتبول ترانسفير" عن الصحفي ماتيو موريتو، أن احتمالية توقيع مدافع أوروجواي مع الشياطين الحمر صارت غير مرجحة، حيث يعطي فريق المدرب إريك تين هاج الأولوية لمدافع بايرن ميونخ ماتياس دي ليخت.

وحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامًا بدي ليخت، رغم أنه لم يناقش أي تفاصيل مع بايرن ميونخ.

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وأضاف: "نحن نعلم أن جاراد برانثويت مدافع إيفرتون لا يزال مدرجًا في القائمة، لكن فريقه يصر على مقابل كبير للتفريط في خدماته (65 مليون جنيه إسترليني).

وأوضح أن مانشستر يونايتد "سيذهب إلى برانثويت، وليس أراوخو، بشرط أن يقلص إيفرتون من تطلعاته المالية، واللاعب حريص على الانتقال للريدز".

وختم: "مانشستر يونايتد تواصل أيضًا مع معسكر دي ليخت في الساعات الأخيرة، لا يوجد عرض حتى الآن أو مفاوضات مباشرة مع بايرن، ربما يحدث بعد اليورو".