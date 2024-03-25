رسميًا.. داني ألفيش "المفلس" يخرج من السجن بعد دفع مليون يورو!

هل يعود للسجن من جديد؟

أطلق سراح داني ألفيش من أحد سجون إسبانيا، بعد نحو 14 شهرًا خلف القضبان، بسبب تورطه في "اغتصاب امرأة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر 2022".

واتُّهم ألفيش (40 عامًا) باغتصاب امرأة في ملهى ليلي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في فبراير الماضي، قبل أن يصدر قرار بالإفراج المشروط (كفالة مليون يورو) للخروج من سجنه، في حين يواصل إجراءات الاستئناف (على حكم السجن).

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ألفيش دفع الكفالة المقدرة بنحو مليون يورو اليوم الإثنين وخرج من السجن الذي يقبع به منذ قرابة الشهر (بعد الحكم).

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وعانى ألفيش لدفع الكفالة المطلوبة "لأنه مفلس"، رغم أن ثروته تقدر بنحو 55 مليون يورو، إلا أنه يعاني من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.

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وكان لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق ذكر في حيثيات طلبه إطلاق سراحه شرطيًا أنه "لن يهرب" من البلاد وسيظل مؤمنًا بسلطة القضاء.