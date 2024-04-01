بعد ابتعاد ألونسو.. المرشح الأبرز لتدريب ليفربول يدلي بتصريح "غامض"!

ماذا قال خليفة كلوب المحتمل؟

تحدث البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، عن الأنباء التي ربطته بتولي قيادة ليفربول في الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح صاحب الـ39 عامًا أحد أبرز المرشحين لخلافةكلوب في آنفيلد، بعد إعلان تشابي ألونسو أنه سيبقى مع باير ليفركوزن في الموسم المقبل، ليغلق الباب أمام كل التكهنات.

وقال أموريم، في تصريحات صحفية: "حاليًا، تركيزي ينصب فقط على سبورتنج لشبونة، فخور لأنني أدرّب هذا الفريق، لدي عقد حتى 2026، والأهم من ذلك أنني سعيد جدًا".

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وأضاف: "الآن أتطلع للفوز على بنفيكا في كأس البرتغال، سنرى ما سيحدث في النهاية، لكنني سعيد جدًا هنا، وهذا أهم شيء، أكثر من العقود".

ويملك أموريم شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي البرتغالي يقدر بنحو 15 مليون يورو، وهو أقل بكثير مما كان يعتقد في البداية، علمًا بأنه ينخفض إلى 10 ملايين يورو في صيف 2025.