بعد رحيله عن السعودية .. هيرفي رينارد: ديشان قدوتي ولست في فرنسا لتوزيع الهدايا!

مدرب السعودية السابق يبدأ رحلته رسمياً مع سيدات فرنسا

تحدث مدرب نساء فرنسا الجديد والسعودية السابق هيرفي رينار للمرة الأولى عقب توليه المنصب في الأيام الماضية قبيل منافسات كأس العالم للسيدات.

رحيل رينار أثار الحبر في المملكة العربية السعودية بسبب رحيله رغم توقيعه على عقد جديد، والتطلعات لقيادته للمنتخب في أمم آسيا العام القادم.

وقال المدرب الفرنسي مع "ليكيب": "الفريق الفرنسي يملك القدرة على تحقيق الألقاب رغم عدم فوزه بها من قبل، اللاعبات فزن مع الأندية ولذا أظن أن الأمر ممكن هنا أيضاً".

وأضاف: "سيكون هناك واجبات منزلية، لست هنا لتوزيع الهدايا، يجب أن تفوزي بمكانك، سيكون هناك لاعبات سعيدات وغير سعيدات، هذا هو تاريخ الرياضة ككل".

وختم بالإشادة بنظيره في منتخب الرجال ديدييه ديشان: "ارتديت قميص المنتخب معه بسن السادسة عشر هو وديساييي، ديشان مستمر بمنصبه الآن 8 أعوام كاملة، قدوة لنا جميعاً كمدرب، وما قام به كلاعب ومدير فني وفوزه بالبطولات سحر".