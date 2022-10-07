الاتحاد والفتح: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الاتحاد والفتح في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023

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الاتحاد X الفتح

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الفتح الجمعة 7 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP الجوهرة المشعة

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Shahid

46' مطالبة بركلة جزاء لكورونادو ولكن حكم المباراة يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف على الفتح

38' فرررصة للفتح، تسديدة قوووية من أيمن خليف ولكن جروهي يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

31' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رومارينهو يسجل الهدف الأول للاتحاد، ركلة حرة غير مباشرة ورأسية رررائعة من روما على يمين ريني

24' خطيررررة للاتحاد، تسديدة قوووووية من الشمراني ولكن ريني يمسك بالكرة

19' الاتحاد يتراجع والفتح يهاجم في تلك اللحظات

14' عرررضية من العبود ولكن حارس الفتح يمسك بالكرة بسهولة

11' خطيررررة للاتحاد، تمريرة من كورنادو إلى حمدلله الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

8' بداية حذرة للغاية من جانب الفريقين

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل | 3-4-2-1

مارسيلو جروهي

سويلم المنهالي - أحمد حجازي - عمر هوساوي

حمدان الشمراني - برونو هنريك - عوض الناشري - عبد الرحمن العبود

روماريو - إيجور كورنادو

عبد الرزاق حمدلله

تشكيل الفتح:

التشكيل | 4-4-1-1

جاكوب ريني

توفيق بو حيمد - مروان سعدان - فران فيليز - نواف بوشال

كريستيان كويفا - بيتروس - محمد الفهيد - مراد باتنا

أيمن الخليف

أليكس فاليرا

أما الفتح فلم يحقق سوى انتصارين فقط ضد الباطن وأبها ويحتل المركز التاسع برصد 6 نقاط.

يدخل النمور المباراة بهدف الفوز بعد التعادل السلبي مع النصر ويحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاتحاد والفتح، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.