阿诺德因伤缺阵 利物浦对阵曼城要如何应对？

这位利物浦球星几乎肯定会因为伤病缺席周日在安菲尔德的比赛，谁将担任右后卫还不确定

你要如何取代不可替代的人？

这就是克洛普这个周末面临的两难境地，因为有消息称阿诺德几乎肯定会因伤错过利物浦与曼城的英超焦点战。

阿诺德在周一的训练中内收肌受伤，这是在红军与波尔图的欧冠比赛之前发生的，他将因此缺席周日的比赛，以及即将到来的英格兰的国家队比赛。

对利物浦来说，这确实是个坏消息。22岁的阿诺德是利物浦的关键球员之一，他的传中是利物浦最致命的武器之一。他的缺席将会给球队带来很大的影响。

那么，如果没有他，克洛普该怎么办呢？

下面，我们来看看红军主帅可用的选择。

詹姆斯-米尔纳

最显而易见的解决方案将是让利物浦的可靠先生詹姆斯-米尔纳出任右后卫。

这位35岁的球员在对阵波尔图的比赛中表现出色，在月初对阵水晶宫的比赛中，他面对扎哈也有出色发挥。

在对阵波尔图的比赛中，米尔纳为马内送出了助攻，并让活跃的路易斯-迪亚斯陷入困境。

尽管他年事已高，但他的经验、坚韧和理智使他成为安菲尔德的关键人物。而克洛普在对阵波尔图的比赛结束前24分钟就让他下场，这意味着他将在周日再次上场。

无论如何，米尔纳不是一个天生的边后卫，人们仍然担心他速度短板会让球队的后防被暴露，但每次被要求客串右后卫时，米尔纳的表现很少让人失望。

面对老东家曼城，他看起来是一个出色的选择。

乔-戈麦斯

克洛普的另一个选择是让戈麦斯转到右后卫。

这位英格兰国脚过去曾多次踢过右后卫，在对阵波尔图的比赛中，他替补登场换下了米尔纳。

如果需要的话，戈麦斯的速度和身材当然是一个可靠的选择，尽管复制亚历山大-阿诺德的传球范围和进攻能力对24岁的戈麦斯来说是一个巨大的要求，毕竟从严重的膝伤中复出后，他至今只参加了两场比赛。

提醒你一下，我们都很想看他和斯特林对决，不是吗?

尼科-威廉姆斯

克洛普能把目光转向队内的年轻人吗？本周，威尔士国脚尼科-威廉姆斯的回归为利物浦带来了鼓舞，他已经从肌肉问题中恢复过来。

这位20岁的球员上赛季出场14次，但自从3月在安菲尔德输给富勒姆后就再没首发过。事实上，从那以后，他唯一一次正式比赛出场纪录是5月份在老特拉福德作为补时阶段的替补出场。

那么，克洛普不太可能让他直接进入首发，毕竟在这样一场比赛中，他将面对斯特林、菲尔-福登和格拉利什这样的球员。

相反，威廉姆斯将着眼于本月晚些时候客战普雷斯顿的联赛杯第四轮比赛，不过在第三轮比赛中首发的康纳-布拉德利将与他竞争一个主力位置。

齐米卡斯

跳出常规如何？我们经常谈论右后卫踢左路，但很少有一个天生的左后卫被要求踢右路。

利物浦有两名优秀的左后卫，齐米卡斯作为罗伯逊的替补在赛季初表现出色。

这两个人能换边吗？罗伯逊最近开始在苏格兰踢右后卫，尽管这个尝试很短暂。

他和齐米卡斯都是左脚球员，这在平衡上是个大问题，尽管他们的速度、活力和踢边后卫所需要的位置感都是非常有用的，特别是考虑到曼城很可能让右脚的格拉利什踢左路。

最终评价

如果周日接替阿诺德的人不是米尔纳，那么我们至少可以说这将是一个惊喜。

这位老将经常被要求展示他的全能属性，在对阵波尔图的比赛中他早早被换下场表明了克洛普的意图。戈麦斯是一个可以选择的球员，无论如何，他都更可能会把目光放在中卫的首发位置上，但让威廉姆斯或齐米卡斯来参加如此重要的比赛将是一次巨大的冒险。

在中场方面，柯蒂斯-琼斯对波尔图的出色表现肯定已经足够保住他的位置，而菲尔米诺在替补打进两球后，也期望被召回首发阵容。