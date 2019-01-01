力克欧洲冠军 美国女足连续第二次捧起世界杯

这是美国队历史上第四次夺得冠军，这次他们打败了欧洲冠军。

美国女子国家足球队以2:0击败荷兰队，连续第二次获得世界杯冠军，冠军总数达到4次。

上半场比赛双方都没有取得进球；而下半场时，梅根·拉皮诺在VAR重看后得到一粒点球并罚进，场上僵局被打破了。

随后罗斯·拉威尔又进了一球，帮助美国队继续前进，而阿丽莎·纳埃尔则在这场胜利中保持了零封纪录。

这场胜利见证了埃利斯的球队在1991年和1999年的基础上，成功卫冕了2015年的世界杯冠军。

自1991年世界杯开赛以来，他们的四次夺冠是最多的，德国以两次夺冠紧随其后。

在世界顶级球队和欧洲冠军球队之间的一场身体对抗中，两队第一次在决赛中遭遇，但双方都没有进球，这在很大程度上要归功于荷兰队门将萨里·范·维内达尔的努力。

但在世界杯上，VAR的使用主导了人们的讨论，下半场15分钟后，VAR再次成为焦点。

范·德·格拉特抬脚过高踢在了摩根的肩膀上，但裁判斯蒂芬妮·弗拉帕特认为这名后卫得到了球，并判罚角球。

相反，VAR回放显示犯规，主裁经过重看后指向了点球点，拉皮诺主罚并打进，给了美国队 1-0的优势，使荷兰队在世界杯上首次落后。

这是拉皮诺在本届杯赛上打进的第六个进球，这样的成绩让她将与队友亚历克斯·摩根和英格兰的艾伦·怀特一起分享金靴奖；也使她以34岁成为了在世界杯决赛中进球的最年长的球员，以及第一个在决赛中打入点球的球员。

拉威尔的进球打破了美国女子的纪录，这是她们在本届奥运会上的第26粒进球。没有哪支球队在女足世界杯上的进球比他们更多——超过了1991年的美国队和2003年的德国队，这两支球队曾打进了25个进球，并且都在那届杯赛中最后捧杯。

这也延续了美国队的统治地位，在过去的45场比赛中，USWNT只输了一场——去年1月1-3输给法国，创造了39-1-5的纪录。