المنتخب البرازيلي سيلعب مع نظيره الإسباني.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مباراة ودية مع نظيره البرازيلي من أجل محاربة العنصرية في ظل ما يتعرض له فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مؤخرًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأكد خلاله أن المباراة ستقام في العام القادم، وأنها ستكون تحت شعار "جلد واحد".

وكتب الاتحاد الإسباني: "الرئيسين لويس روبياليس وإيدنالدو رودريجيز يؤكدان على التزامهما ضد العنف في كرة القدم بمباراة مذهلة ستكون كالحفل العظيم".

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيانه أن المواجهة الودية ستقام ضمن الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس من عام 2024 وسيتم لعبها في إسبانيا.

‏جدير بالذكر أن حوادث العنصرية المحيطة بفينيسيوس قد زادت مؤخرًا حتى أن مباراة فالنسيا الأخيرة في الدوري قد شهدت الكثير من المشاجرات بين اللاعب والجماهير ونجوم الخفافيش من جهة أخرى.