ميسي في برشلونة.. ما السر وراء ذلك؟

انتابت حالة من الفرح جماهير برشلونة بعد أنباء زيارة هدافهم التاريخي للمدينة لأنها زيارة قد تفتح الباب لعودته للفريق، لكن سبب زيارة ليو لبرشلونة ليس له علاقة بنادي المدينة.

وزار ميسي وعائلته مدينة برشلونة يوم السبت الماضي ليُفتح الباب أمام تكهنات عودته للنادي الذي رحل عنه في صيف 2021 بسبب عدم إمكانية تسجيله في قائمة الفريق نظرًا لما يعاني منه النادي الكتالوني من صعوبات مالية.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، لكنه لم يجدد بعد ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير الماضي.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن ميسي أو ممثليه لن يلتقوا بمسؤولي برشلونة خلال هذه الرحلة التي يُعتقد أنها عائلية وبهدف قضاء عدة أيام في منزل ليو الذي ما زال يملكه في مدينة برشلونة.

ولم تكن هذه أول مرة يزور فيها ميسي منزله ببرشلونة بعد تعاقده مع باريس، بل استمر في الذهاب إليه في العطلات كلما سمحت له الظروف.