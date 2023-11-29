هل ألغى ميسي متابعة نجم مانشستر يونايتد؟

كشف روبرتو جارناتشو شقيق أليخاندرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة ما قاله النجم الإنجليزي ريو فرديناند بشأن إلغاء ليونيل ميسي متابعة جارناتشو بسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان فرديناند قد خرج بتصريحات أكد فيها على أن ميسي ألغى متابعة مواطنه جارناتشو بسبب إعجابه المستمر بالنجم رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

ولكن روبرتو شقيق نجم مانشستر يونايتد رد على ما قاله فرديناند حيث قال: "غير صحيح، ميسي لم يتابعه، توقف عن اختلاق الأشياء فقط من أجل إثارة الكراهية، وجارناتشو يحب ويعجب بهما وأنتم تحاولون خلق المنافسة".

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ورد النجم الإنجليزي المعتزل على تغريدة روبرتو شقيقة أليخاندرو قائلًا: "إنها كانت سخرية يا أخي".

وتزامل جارناتشو مع رونالدو في مانشستر يونايتد، بعدما عاد كريستيانو إلى الشياطين الحمر الموسم الماضي، كما لعب بجوار ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني لمدة 16 دقيقة.