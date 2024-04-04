"يُريدون إهدار ملايينه" .. الكشف عن مؤامرة كبرى لتدمير دوري روشن السعودي!

هل تنجح تلك المؤامرة في أهدافها؟

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يبدو أن هناك مؤامرة كبرى تحدث بهدف تدمير تطور دوري روشن السعودي، وذلك من بعض الأشخاص الذين لا يُريدونه يُنافس أكبر الدوريات في العالم!

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وكشف الإعلامي محمد الدويش عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن مؤامرة تحدث حاليًا، بهدف إيقاف تطور دوري روشن.

وكتب الدويش تغريدة موجهة إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث جاء فيها: "هناك من يشتغل ضد الدوري السعودي، لا يُريده عالميًا، يُريد ملايينه تذهب هدرًا".

وأضاف: "مقاعد خالية، والتذاكر مباعة والجمهور لا يجد تذاكر، هذا غير التحكيم والفار والنقل التلفزيوني والتعليق والبرامج الموجهة، فيه أحد يلعب".

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ويشهد دوري روشن السعودي الموسم الحالي تطورًا كبيرًا، بعد سلسلة التعاقدات الضخمة التي أبرمتها الأندية، بالتعاقد مع كوكبة من أفضل لاعبي العالم.

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