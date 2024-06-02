يُحاول استغلال "الطلب والعجز" .. الأهلي يُراقب هدف "الهلال" السابق

الميركاتو الصيفي ينطلق ساخنًا في الدوري السعودي

يسعى النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، بعد فشل روبرتو فيرمينو في الموسم الجاري ورغم تألق فراس البريكان، وقد وجه بوصلته تجاه هدف الهلال السابق.

الهلال حاول الصيف الماضي التعاقد مع روميلو لوكاكو لكن كل محاولاته باءت بالفشل لرفض اللاعب الانتقال إلى السعودية وتفضيله البقاء في أوروبا، وبعدما كان قريبًا من البقاء في إنتر ثم دخوله في مفاوضات مع يوفنتوس انتهى به المطاف معارًا لنادي روما من تشيلسي.

الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، بين جاكوبس، أشار عبر منصة إكس إلى أن تشيلسي يتوقع وصول عرض بقيمة الشرط الجزائي في عقد لوكاكو والبالغة 45 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن يستطيع روما دفعه أبدًا ليُبقي المهاجم البلجيكي بين صفوفه.

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جاكوبس أوضح أن عددًا من الأندية التركية بجانب نابولي والأهلي السعودي يُراقبون وضع اللاعب، إذ يحاولون استغلال مطالب تشيلسي الكبيرة وعجز روما في تلييتها للانقضاض على صاحب الـ31 عامًا.

لوكاكو استطاع إحراز 21 هدفًا وصناعة 4 خلال 47 مباراة مع روما هذا الموسم، ولكن رغم ذلك فقد قابل الجمهور الأهلاوي اهتمام ناديهم به بالكثير من الاستياء والغضب، حيث طالبوا بالتعاقد مع مهاجم أفضل وصاحب ضمانات أكبر للنجاح.