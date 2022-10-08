يؤهل نفسه لريال مدريد . تشابي يحتفل برقم قياسي خلال فوزه الأول بالدوري الألماني

تشابي ألونسو المدير الفني الجديد لباير ليفركوزن يحقق رقمًا قياسيًا هائلًا.

حقق نادي باير ليفركوزن الفوز على نظيره شالكه بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

الفوز جاء برباعية نظيفة في أول مباراة للمدير الفني الجديد تشابي ألونسو الذي كان يقود شباب ريال مدريد حتى يونيو 2009.

ويعد ذلك الفوز هو رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني بالنسبة لأي مدرب وافد جديد على أي فريق في البطولة، بحسب ما ذكرت شبكة "أوبتا".

تقدم ليفركوزن في الدقيقة الـ 38 عن طريق موسى ديبابي وأضاف جيريمي فريمبونج هدف مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ 41 لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

وأضاف فريمبونج بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة الـ 53 وقضى على أي آمال للضيوف بصناعة ديبابي، قبل أن يختتم باوليني التهديف بصناعة من أمين عادل في الدقيقة الأخيرة.

وتعد تلك هي التجربة الإحترافية الأولى على مستوى الكبار بالنسبة لتشابي الذي درب شباب ريال سوسييداد أيضًا بعد ريال مدريد ولمدة ثلاثة أعوام.

جدير بالذكر أن تشابي ارتبط كثيرًا بريال مدريد بالأخص بعد أن بدأ مشواره مع شباب الفريق الملكي، وقد يكون أحد المرشحين لخلافة كارلو أنشيلوتي عند رحيله مستقبلًا.