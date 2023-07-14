"يويفا" يفرض عقوبة جديدة على برشلونة.. هل لقضية نيجريرا أي صلة؟!

هل يحرمه من دوري أبطال أوروبا؟

أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا" اليوم الجمعة بعقوبة على نادي برشلونة وفقًا للجنة الاقتصادية في الاتحاد، بعد تقييم متطلبات الرصيد المالي الذي يغطي 4 أعوام هي 2019 و2020 و2021 و2022 ويراقب الممارسات المالية كافة في تلك الفترة إضافة إلى سياسات اللعب المالي النظيف.

هذه هي المرة الأخيرة التي يتم فيها تقييم الأندية الأوروبية باللائحة القديمة المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، وبدءًا من عام 2023 سيكون التقييم وفقًا للوائح الجديدة.

برشلونة تم تغريمه 500000 يورو لإعلانه على سبيل الخطأ خلال السنة المالية 2022، أنه يستفيد من "الأصول غير الملموسة" في تقريره الاقتصادي بخلاف انتقالات اللاعبين، وهذا لا يعد دخلًا مدرجًا ضمن اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي.

هذا الإجراء مستقل عن التحقيقات التي يتم العمل عليها في قضية نيجريرا الشهيرة، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الاتجاه الأكبر سيكون لإعفاء برشلونة من أي عقوبات في تلك القضية، وعدم استبعاده من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.