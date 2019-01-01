يويفا يعلن تبديل مباراتي أرسنال ورين في الدوري الأوروبي

أنباء سارة للمدفعجية بخوض مباراة الإياب على ملعب الإمارات

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، نقل مباراة أرسنال ورين الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال تخطى دور الـ32 من اليوروبا ليج أمس الخميس، بعد تغلبه على ضيفه البيلاروسي باتي بوريسوف 3/0.

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النتيجة عوضت تأخر المدفعجية خارج ملعبهم بالهزيمة بهدف نظيف في مواجهة الذهاب.

قرعة دور الـ16 أوقعت أرسنال ضد نظيره الفرنسي رين، على أن يلعب مباراة الذهاب خارج أرضه والإياب بفرنسا.

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زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

ومع ذلك أعلن يويفا ان مباراتي الذهاب والإياب سيتم مبادلتهما، حيث يخوض المدفعجية مباراة العودة على ملعبهم.

ويأتي ذلك نظراً لتزامن لقاء تشيلسي مع دينامو كييف يوم 7 مارس في العاصمة الإنجليزية لندن.

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وتنص اللوائح على عدم خوض فريقين من نفس المدينة مباراتين في أي بطولة أوروبية بنفس التوقيت.

يذكر أن أرسنال سيلعب الذهاب يوم 7 مارس، قبل استضافة رين في ملعب الإمارات يوم 14 من نفس الشهر.