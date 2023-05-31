يويفا يحاول تحجيم الكبار.. ضوابط مالية جديدة مقترحة للأندية الأوروبية

ضوابط جديدة مقترحة من يويفا لوضع سقف للانتقالات والإنفاق

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع ضوابط جديدة فيما يتعلق بإنفاق الأندية خلال سوق الانتقالات والأجور لضمان العدالة والتنافس.

ونشرت صحيفة "التايمز" خبرًا عن رغبة يويفا في وضع حد أو سقف لإجمالي إنفاق الأندية في سوق الانتقالات والرواتب خلال موسم واحد للإبقاء على التوازن بين قدرات الأندية الأوروبية المختلفة.

وتهيمن الأندية الإنجليزية على سبيل المثال في الجوانب المالية؛ فـ 16 ناديًا إنجليزيًا من بين أغنى 30 ناديًا في القارة الأوروبية.

وسيبدأ يويفا بداية من 2023 إلزام الأندية في المشاركين في البطولات الأوروبية إنفاق 90% من دخلهم تقل إلى 80% في 2024 ثم 70% في 2025.

لكن بحسب الصحيفة البريطانية فإن التغيير الجديد أو السقف الجديد لم يُتفق عليه بعد، لكن من المحتمل أن يكون إنفاق الأندية 70% من دخلهم بعد موافقة من الجهات المختصة مع يويفا ورابطة الأندية الأوروبية ورابطة اللاعبين المحترفين.