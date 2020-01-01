يويفا وكونمببول يهددان حلم إنفاتينو

احتمال عودة كأس القارات وإلفاء فكرة كأس العالم للأندية الجديد

يثير رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الأمريكي الجنوبي "كونميبول" الشكوك حول إقامة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد.

وكان جياني إنفانتينو قد صدق على إلغاء منافسات كأس القارات للمنتخبات على أن يحل محلها كأس العالم للأندية بنظام جديد مرة كل 4 سنوات وبمشاركة 24 فريقًا.

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ولكن على عكس ذلك، أفادت تقارير من كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن اليويفا والكونميبول مستعدان لرفع راية التحدي في وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

والسبب في ذلك أنهما لا يحبذان فكرة كأس العالم للأندية الجديد بمشاركة 24 فريقًا ويريدان أن تستمر منافسات كأس القارات بدلًا منها، أي أن يبقى الوضع على ما هو عليه.

ووقع الاتحادان المذكوران على اتفاقية تعاون تنص على هذا الأمر وأمور أخرى، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة نيون السويسرية.

وكان أهم ما اتفقا عليه هو تبدال الحكام بين الاتحادين، حيث يدير حكام أوروبيون بعض مباريات كوبا أمريكا ويقود حكام لاتينيين بعض مباريات اليورو.

وإيمانًا بأن الوضع الحالي أفضل وأن الميل إلى هدم أنظمة البطولات المعتادة يضر كرة القدم، يفضل كلاهما أن يبقى كأس العالم للأندية كما هو كل عام وأن تظل منافسات كأس القارات قائمة.

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يذكر أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أقر العديد من التعديلات وبدأ يؤسس لاستحداث العديد من المنافسات والبطولات الجديدة.