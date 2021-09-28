"يويفا" لم يستسلم في حربه على السوبر ليج

الحرب مستمرة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومؤسسي مشروع السوبر ليج.

يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" لن يستسلم في حربه على دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج"، رغم الضربة التي تلقاها من محكمة مدريد.

محكمة مدريد أجبرت "يويفا" على إلغاء العقوبات على الأندية المؤسسة لبطولة السوبر ليج، والإعلان عن ذلك عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

ما هي الخطوة القادمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟

والآن، سيقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على القيام بهجوم مضاد، وتواصل عبر مذكرة جديدة بأنه قدم مزاعم رسمية بشأن القرار، وأنه سيقدم استئنافًا رسميًا أمام محكمة أعلى، تحديدًا محكمة مدريد الإقليمية "محكمة الاستئناف".

وبالمثل، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قدم اقتراحًا بتنحية القاضي الذي يترأس الإجراء الحالي، لأنه يعتقد أن هناك مخالفات كبيرة في هذا الإجراء.

ويرى "يويفا" أن هناك مخالفات كبيرة في الإجراءات التي تمت، وحسب الاتحاد الأوروبي فإنه تصرف دائمًا بحسن نية أمام محكمة مدريد.

"يويفا" أصدر بيانًا رسميًا للإعلان عن الإجراءات التي سيتخذها في الفترة القادمة، بعد الحكم الذي صدر ضده مساء الإثنين.

ماذا جاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟

وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت صباح الثلاثاء: "بعد إعلانه أمس عما يسمى بمشروع السوبر ليج، وإجراءات الامتثال ذات الصلة التي اتخذها يويفا".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من جديد وجهة نظره بأنه تصرف دائمًا ليس فقط وفقًا للنظام الأساسي واللوائح الخاصة به، ولكن أيضًا مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتشريعات السويسرية المتعلقة بهذا المشروع".

وأكمل: "يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واثقًا في موقفه، وسيواصل الدفاع عنه، في جميع الولايات القضائية ذات الصلة".

UEFA will continue to take all necessary steps, in strict accordance with national and EU law, in order to defend its interests and - most importantly - those of its members and all football stakeholders.



Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 28, 2021

وأردف: "لطالما تصرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحسن نية طوال الإجراءات المعلقة أمام محكمة مدريد، وبالتالي وعلى الرغم من حقيقة أن يويفا لا يتعرف باختصاصها ويعتقد اعتقادًا راسخًا أنه كان يتصرف دائمًا بالامتثال الكامل للإجراءات، قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم نقضًا رسميًا إلى محكمة مدريد لإثبات امتثاله المستمر للأوامر".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، قدم يويفا طلبًا بتنحية رئيس المحكمة للإجراء الحالي، لأنه يعتقد أن هناك مخالفات كبيرة في هذا الإجراء، تماشيًا مع القانون الإسباني، ولصالح المصلحة الأساسية للعدالة، يتوقع يويفا من القاضي المعني التنحي على الفور، حتى يتم النظر في هذا الاقتراح بشكل كامل ومناسب".

وجاء في ختام بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "سيقدم يويفا أيضًا استئنافًا رسميًا إلى محكمة أعلى، محكمة مدريد الإقليمية، وسيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يتفق بدقة مع قانون الاتحاد الأوروبي من أجل الدفاع عن مصالحه، والأهم من ذلك مصالح أعضائه وجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم".

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