حكاية من الكلاسيكو - هل تعلم الأب والابن اللذان لعبا لبرشلونة ضد ريال مدريد؟

لاعب ومدرب سابق لبرشلونة ونجله خاضا الكلاسيكو من قبل في فترات مختلفة

في ليالي الكلاسيكو يوجد العديد من الأسماء اللامعة التي تألقت وحفرت أسمائها خلال السنوات الماضية سواء من برشلونة أو ريال مدريد.

الحقبة الأبرز كانت تلك التي شهدت تواجد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لنحو 10 سنوات من المنافسة على الألقاب الجماعية والفردية ومضاعفة شعبية الكلاسيكو حول العالم.

المزيد من الفرق

ورغم كل التاريخ الكبير والأسماء الكثيرة التي خاضت الكلاسيكو، فإن هناك لاعب ومدرب سابق لبرشلونة ونجله، ألا وهم يوهان كرويف ووالده جوردي.

بدأ جوردي كرويف مسيرته في أكاديمية برشلونة وصعد للفريق الأول عام 1994 قبل أن يرحل في 1996 ولكنّه خاض كلاسيكو واحد فقط في 27 مايو 1995 على ملعب "كامب نو".

ولعب جوردي 84 دقيقة في المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا بهدف نظيف.

ورحل جوردي عن برشلونة لينضم لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ويحقق معهم الدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في 1999.

أما يوهان، اللاعب، فشارك مع برشلونة في الفترة من 1973 حتى 1978 ولعب 8 مباريات ضد ريال مدريد انتصر في 4 وخسر مرتين وتعادل في لقائين وأحرز 3 أهداف.

الكلاسيكو | من يتفوق في صراع القيمة السوقية بين برشلونة وريال مدريد؟

أما كمدرب، فقاد برشلونة في 22 مباراة، انتصر 8 مباريات، من بينها اللقاء الذي خاضه نجله جوردي، وخسر 9 وتعادل في 5 مواجهات.