يونيون وهيرتا برلين يخوضان الديربي الأول منذ سقوط الجدار

ديربي برلين الأول منذ 42 عامًا يلعب مساء السبت

ينتظر الجمهور في ألمانيا مواجهة ديربي العاصمة برلين بين يونيون وهيرتا مساء السبت المقبل، كأول مواجهة ديربي منذ 42 عامًا.

وستكون المواجهة بين يونيون برلين وهيرتا برلين هي الأولى بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الألماني والذي لم يسبق لهما أن تواجها خلاله.

ويأتي ذلك بعد نجاح يونيون برلين في التأهل إلى البوندسليجا لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول نادٍ في تاريخ شرق العاصمة يلعب لدوري الدرجة الأولى.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لهما منذ سقوط جدار برلين وإعلان اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في دولة واحدة، لذا فالحدث يخلط ما بين السياسية والتاريخ وكرة القدم.

ويعد يونيون برلين هو الفريق الخامس من العاصمة الذي يشارك في الدوري الألماني الممتاز، وذلك بعد تاسمانيا برلين وبلاو فيسة برلين وتنس بوروسيا برلين والنادي الأكثر شهرة هيرتا.

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يذكر أن هيرتا برلين يحتل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب البوندسليجا برصيد 11 نقطة، بينما يحتل يونيون برلين المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط فقط.