"متى تتخطى؟" .. ثنائي المنتخب السعودي يسخر من يونس محمود بواقعة ياسر القحطاني بعد الفوز على العراق!

نجوم الأخضر يسخرون من يونس محمود!

سخر ثنائي المنتخب السعودي مصعب الجوير وعبد الله رديف، من يونس محمود أسطورة العراق ونائب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، بعد فوز الأخضر على العراق خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وحقق الأخضر الفوز على نظيره العراق بثلاثية مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة خليجي 26 المقامة بالكويت.

وظهر مصعب الجوير بعد المباراة في صورة، مع مشجع سعودي وهو يحمل صورة يونس محمود وياسر القحطاني الشهيرة، بعد كأس آسيا 2007، ومكتوب عليها "متى تتخطى؟".

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كما قام عبد الله رديف هو الآخر بحمل تلك الصورة، التي كان يحصل فيها القحطاني على جائزة أفضل لاعب بكأس آسيا، بينما تظهر علامات الذهول على وجه يونس محمود، الذي كان ينتظر الحصول عليها.

جاء ذلك بعد تصريحات يونس محمود قبل مواجهة السعودية ضد العراق، والتي قلل فيها من إمكانية حصول الأخضر على لقب "خليجي 26" بضحكة ساخرة.