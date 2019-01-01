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يونس محمود: كأس آسيا تحدٍ خاص لكيروش قبل رحيله من إيران

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أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، على أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، لديه تحدٍ خاص في بطولة كأس أمم آسيا.

المنتخب الإيراني يستعد لمواجهة اليابان، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، مساء اليوم خلال البطولة المقامة في الإمارات.

يونس محمود قال خلال تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "كيروش لديه تحدٍ خاص مع الصحف الإيرانية خلال منافسات كأس آسيا".

محمود تابع: "الصحف الإيرانية اتهمت كيروش بأنه لا يستطيع التتويج ببطولة مجمعة في آسيا، وأقصى ما يستطيع فعله هو التأهل لنهائيات كأس العالم".

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قائد منتخب العراق السابق أردف: "كارلوس كيروش يسعى لإنهاء مشواره مع إيران بالتتويج ببطولة كأس أمم آسيا 2019، لإثبات عدم صحة اتهامات الصحف الإيرانية".

وأنهى يونس محمود تصريحاته، مشددًا على أنه في حالة عدم تتويج إيران بكأس آسيا، ستؤكد الصحف الإيرانية على أن موقفها كان صحيحًا منذ البداية.

كيروش ينهي مشواره مع المنتخب الإيراني بكأس أمم آسيا، حيث سيتولى مهمة تدريب منتخب كولومبيا بعد نهاية مشوار إيران بالبطولة القارية، وفقًا لمصادر صحفية.

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